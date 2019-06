Risico op verkeersongeval groter in Antwerpen dan in Brussel mvdb

14 juni 2019

16u06

Bron: Belga 0 Tussen 2009 en 2018 is het aantal verkeersongevallen met 21 procent gedaald in het Vlaams en het Waals Gewest, maar de daling bleef beperkt tot 6 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat meldt het verkeersinstituut Vias.

Het aantal ongevallen en het aantal slachtoffers is in Brussel wel minder groot dan in de grote Vlaamse steden. In Antwerpen zijn er per duizend inwoners vijf ongevallen met lichamelijke schade, tegen drie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aldus nog Vias.



In 2018 telde Vias 3,2 ongevallen per duizend inwoners in Brussel, 3,6 in Vlaanderen en 3 in Wallonië. Het aantal verkeersslachtoffers per duizend inwoners bedroeg 3,8 in Brussel, 4,6 in Vlaanderen en 4 in het Waalse Gewest.

