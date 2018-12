Risico op brand(wonden) stijgt tijdens feestdagen: 11 tips om eindejaar in mineur te voorkomen HA

26 december 2018

17u15

Bron: Belga 0 Het risico op branden en brandwonden neemt tijdens de eindejaarsperiode opvallend toe. Niet alleen het afsteken van vuurwerk vormt een gevaar, ook dagdagelijkse taken kunnen (pijnlijk) mislopen. Tijdens de feestdagen is de routine van veel mensen immers anders: een ongeval met brandwonden is dan snel gebeurd.

We hollen deze week van de ene naar de andere kerstdis. Gezellig, maar soms ook vermoeiend. Volgens de Nederlandse Brandwondenstichting lopen we tijdens de feestdagen 4,5 keer meer risico op brand. Het risico op brandwonden neemt zelfs met zes keer toe. Simpele handelingen, zoals het bereiden van een feestmaal of het bijvullen van de spiritusbrander van een gourmetstel, kunnen door een verstrooidheid snel verkeerd uitdraaien.

De Stichting Brandwonden geeft 11 tips om ongevallen te voorkomen:

1. Flambeer nooit gerechten onder de dampkap.

2. Zorg dat kaarsen stabiel staan en zich niet te dicht bij brandbare stoffen - gordijnen! - bevinden.

3. Zet of leg brandbare materialen nooit te dicht bij of op een verwarmingstoestel.

4. Let erop dat de kerstboom geen naalden verliest in de buurt van brandende kaarsen, haard of kachel.

5. Verlaat nooit de kookplaat bij het bereiden van een maaltijd en hou kinderen op afstand.



6. Vat de friteuse vuur, dek haar dan af met het deksel, een vochtige doek of een blusdeken. Blussen kan ook met een schuimblusser. Gooi nooit water op het vuur!

7. Blus een brandende pan vet nooit met water. Zorg dat je een blusdeken in de keuken hebt. Heb je geen blusdeken voorhanden, dek de pan dan af te dekken met een passend deksel.

8. Zorg dat kinderen niet bij de snoeren van elektrische apparaten kunnen die op tafel staan (raclette, fondue). Zorg er ook voor dat niemand kan struikelen over de snoeren.

9. Gebruik voor niet-elektrische gourmettoestellen een aansteekpasta en geen vloeibare brandstof.

10. Hou kinderen en huisdieren op afstand van brandende kaarsen.

11. Ten slotte: test uw rookmelders en denk na over een evacuatieroute voor als het toch misloopt.