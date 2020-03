Risico-inschatting coronavirus in Europa verhoogd naar ‘matig tot hoog’ ADN

02 maart 2020

15u15

Bron: Belga 0 Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) heeft maandag zijn risico-inschatting voor besmetting met het coronavirus verhoogd van "matig" naar "matig tot hoog". De Europese Commissie heeft intussen een 'corona-responsteam' in het leven geroepen met vijf commissarissen die de Europese inspanningen coördineren om de verdere verspreiding van het virus een halt toe te roepen.

Commissievoorzitter von der Leyen riep de pers maandagochtend bijeen in het Europese Coördinatiecentrum voor respons in noodsituaties, van waaruit de Europese aanpak van het coronavirus wordt beheerd. Ze had in haar kielzog liefst vijf commissarissen meegebracht, die zich elk op hun domein met de impact van het virus inlaten en samen het corona-responsteam vormen.

Verwarring

Von der Leyen kondigde zelf aan dat het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) zijn inschatting van het risico op besmetting verhoogd heeft. Die risico-inschatting was "matig" en is nu bijgesteld naar "matig tot hoog". Von der Leyen zorgde wel voor wat verwarring door zich te verspreken en eerst te stellen dat het risico nu "hoog" is.



Op de website van het ECDC staat te lezen dat er in Europa momenteel al 2.199 gevallen van besmetting met het coronavirus geteld zijn en 38 mensen stierven aan de gevolgen ervan. De cijfers zijn weliswaar niet helemaal actueel, want wat bijvoorbeeld België betreft, zijn de zes nieuwe besmettingen die maandag bekendgemaakt werden nog niet meegeteld.

Kalm en gefocust

Met haar nieuwe corona-responsteam wil de Europese Commissie op een zo breed mogelijke manier de lidstaten ondersteunen bij hun strijd tegen het virus. Een belangrijke rol is weggelegd voor commissaris Stella Kyriakides, die bevoegd is voor Volksgezondheid. Zij benadrukte dat de nieuwe, hogere risico-inschatting nog steeds geen reden is voor paniek en dat alle betrokkenen "kalm en gefocust" moeten blijven.

Dit is een nieuw type infectie, waarover we nog niet veel weten Ursula von der Leyen

Commissievoorzitter von der Leyen, zelf dokter van opleiding, zei nog dat de Europese volksgezondheidsmaatregelen niet onzinnig zijn, zelfs als de vergelijking gemaakt wordt met de vaak veel dodelijker griepepidemieën die Europa treffen. Ze volgt dan ook de "meerderheid van de experts", die graag een slag om de arm houden.

"Dit is een nieuw type infectie, waarover we nog niet veel weten", verdedigde von der Leyen de aanpak. "Er komen duidelijk verschillende vormen van besmetting voor, waarbij de ene patiënt ziek wordt en de andere niet. Het virus verspreidt zich ook heel snel.”

Lees ook: 24 vragen over het coronavirus beantwoord (+)

Lees ook: U voelt zich ziek. Wanneer, hoe, waar testen op coronavirus?