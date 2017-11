Ringtone met 'Allahu Akbar': twee perrons ontruimd in Gent Sint-Pieters Jeffrey Dujardin en Jurgen Eeckhout

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jeffrey Dujardin De perrons 11 en 12 van het station Gent Sint-Pieters zijn deze namiddag tussen 15.23 uur en 15.57 uur ontruimd. "Een politiemedewerker in burger merkte op de trein drie verdachte personen op", duidt de spoorwegpolitie. Ze hadden zware rugzakken bij en discussieerden hevig. Toen een van hun gsm's afging waren op de ringtone de woorden 'Allahu Akbar' te horen. Een sweeping van de perrons leverde niets op.

De politiemedewerker in burger merkte volgens de spoorwegpolitie drie mannen op die heel zware rugzakken bij zich hadden. Hun gedrag was voor de politie voldoende om een melding te maken van verdachte gedragingen gelinkt aan terrorisme. Eens in Gent, stapten de drie mannen af en gingen ze op in de massa. "Er is nu geen sprake van een directe dreiging", klinkt het bij de politie. "De collega heeft gedaan wat hij moest doen, maar waarschijnlijk gaat het gewoon om mensen die hun geloof heel direct uiten."

Het treinverkeer op de sporen 11 en 12 werden tijdelijk stilgelegd en de perrons werden ontruimd terwijl de hulpdiensten een sweeping uitvoerden. Daarbij werd niets aangetroffen. "Er werd wel een persoon aangehouden die illegaal in het land verblijft, maar uit de bewakingscamerabeelden blijkt dat de man niets met de feiten te maken heeft", aldus de politie.

