Rika (15) uit Arendonk "veilig en wel" teruggevonden, "geen derden" betrokken bij verdwijning

TTR

20 maart 2018

Bron: Child Focus

De 15-jarige Rika Hollants is veilig en wel teruggevonden. Dat bevestigt de politie aan onze redactie. Het tienermeisje was vermist sinds gisteren en werd voor het laatste gezien in Arendonk in de provincie Antwerpen. Child Focus beschouwde de verdwijning als onrustwekkend. Volgens de politie waren er geen derden betrokken bij de verdwijning.