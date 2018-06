Rik Dries (22) vermist sinds hij thuis in Dessel met zijn Audi vertrok HR

04 juni 2018

14u03

Bron: Federale Politie 419 Een 22-jarige uit Dessel is al sinds donderdag spoorloos, nadat hij thuis in Dessel vertrok met zijn zwarte Audi S5 coupé. Zijn wagen werd die donderdag omstreeks 17u nog opgemerkt in Machelen.

Op donderdag 31 mei omstreeks 12 uur verliet Rik Dries (22) zijn woning in Dessel, in de provincie Antwerpen. Hij vertrok er met zijn zwarte Audi S5 coupé met Belgische nummerplaat 1-TQH-507. Dezelfde dag werd zijn wagen nog opgemerkt omstreeks 17 uur in Machelen (Vlaams-Brabant). Nadien ontbreekt elk spoor. Daarom verspreidde het parket van Antwerpen, afdeling Turnhout, vandaag een opsporingsbericht.

Wie informatie heeft over de verdwijning, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300, via opsporingen@police.belgium.eu of via dit formulier.