Rijwoning helemaal onder het roet na uitslaande brand in Sint-Truiden

29 juli 2018

18u26

Rond 13.00 uur vandaag brak een brand uit in een rijwoning in de Plantenstraat in Sint-Truiden. Daarbij vielen geen gewonden, maar de woning is wel onbewoonbaar verklaard. De brand brak uit in de onderste kamer, waardoor de rest van de woning volledig onder het roet hangt.