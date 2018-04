Rijweg vrijgemaakt na zwaar ongeval op Brusselse binnenring KVE

16 april 2018

16u35

Bron: Vlaams Verkeerscentrum, VTM Nieuws 11 De eerste avondspits na de paasvakantie is moeizaam verlopen. Door een zwaar ongeval op de Brusselse binnenring was het op een bepaald moment tot een uur aanschuiven.

Rond 15 uur botsten in Zaventem een personenwagen en twee vrachtwagens. Het verkeer moest er plaatselijk over twee rijstroken in plaats van vijf. Dat veroorzaakte een file van een elftal kilometer.

"Door een aanrijding tussen een auto en twee vrachtwagens waren er drie rijstroken versperd", meldde Peter Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. Het was er een uur aanschuiven.

Rond 16.40 uur werd de rijweg volledig vrijgegeven. De file heeft zich intussen grotendeels opgelost. Enkel tussen Machelen en Sint-Stevens-Woluwe is het nog aanschuiven.

Op Brusselse binnenring #R0 is het aanschuiven door hinder in Zaventem. Door een aanrijding van een auto en 2 vrachtwagens zijn daar 3 rijstroken versperd. Er staat 11km file, ofwel 1 uur aanschuiven. pic.twitter.com/1yPK7MD5lM Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link