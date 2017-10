Rijverbod en al 50 keer veroordeeld, maar tramchauffeur blijft rijden Rechter: "Controleert de MIVB haar mensen dan niet?" (BKH/SRB)

Bron: Het Laatste Nieuws 0 photo_news Een Brusselse tramchauffeur met een rijverbod is zonder rijbewijs toch met de tram blijven rijden. Nabil Z. werd al vijftig keer veroordeeld voor verkeersovertredingen, maar vertelde dat nooit aan de MIVB. Het kwam pas aan het licht toen de politierechter in Halle hem gisteren veroordeelde omdat hij voor de achtste keer weigerde zijn rijbewijs in te leveren.

"Deze man is een overbeterbare en onstuitbare veelpleger", fulmineerde de Halse politierechter Johan Van Laethem gisteren tegen de advocaat van Nabil Z., die zelf niet kwam opdagen. "En zo iemand is dan aan de slag bij de MIVB en begeeft zich elke dag in het verkeer." Het strafblad van de tramchauffeur was al vóór deze veroordeling tientallen pagina's lang, onder meer door een reeks snelheidsinbreuken. "Ik ben zelfs gestopt met de veroordelingen te tellen", zei procureur Kris Boelens. Hij vorderde een straf van 1.000 euro en 1 jaar rijverbod, de politierechter sprak een nog zwaardere straf uit: 3.600 euro en 3 jaar rijverbod. Z. moet ook medische psychologische, theoretische en praktische examens afleggen voor hij ooit zijn rijbewijs terugkrijgt. "50 veroordelingen staan er op dat strafblad. Controleert de MIVB haar mensen dan niet?", vroeg de rechter zich af.



"Jawel", zegt MIVB-woordvoerder Guy Sablon. "Bij aanwerving vragen wij een bewijs van goed gedrag en zeden, maar nadien niet meer. We gaan uit van het vertrouwen in ons personeel. Bovendien is het in de praktijk moeilijk om van 8.800 werknemers geregeld zo'n nieuw attest te vragen."

Zelf opbiechten

Nabil Z. had zijn veroordelingen in principe spontaan moeten opbiechten, want iemand met een rijverbod mag geen tram besturen. "In ons arbeidsreglement staat ook dat je elke veroordeling moet melden. Niet elke veroordeling leidt meteen tot ontslag." De MIVB wil zich niet uitspreken over het lot van Z., maar het is niet ondenkbaar dat hij binnenkort ontslagen wordt.



Het kabinet van Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) reageert geschrokken. "We zullen contact opnemen met de MIVB om dit soort voorvallen in de toekomst te vermijden."