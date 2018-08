Rijschool Mercator neemt failliet Minerva over IB

09 augustus 2018

03u30

Bron: Belga 0 Rijschool Mercator, met hoofdzetel in Leuven, neemt alle activiteiten over uit het faillissement van de Leuvense rijschool Minerva, die op 24 juli failliet werd verklaard. Met de aanvulling van 1.100 leerlingen die jaarlijks rijles volgen bij Minerva wordt Mercator met meer dan 5.000 leerlingen een van de grootste rijscholen van Vlaanderen.

Naast haar bestaande activiteiten in Aarschot, Leuven, Kortenberg, Zaventem, Rotselaar en Wijnegem heeft Mercator door overname van Minerva voortaan een tweede filiaal in Leuven evenals rijschoolzetels in Overijse, Zoutleeuw, Herent en Huldenberg. Ook de activiteiten voor de motorfiets en de rijopleidingen categorie BE worden overgenomen van Minerva.

Mercator bekijkt in overleg met de curator en de betrokken overheid hoe de actviteiten van Minerva zo snel mogelijk kunnen worden hervat. Daarnaast wordt een oplossing uitgewerkt voor de leerlingen die door het faillissement geconfronteerd werden met gemiste en/of geannuleerde lessen.

De naam Minerva zal nog even gebruikt worden, maar stilaan vervangen door Mercator.