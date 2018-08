Rijopleiding zorgt voor minder door politie veroorzaakte ongevallen in Antwerpen TT

28 augustus 2018

16u13

Bron: Belga 0 Een nieuwe, op maat gemaakte rijopleiding voor bestuurders van prioritaire voertuigen heeft ertoe geleid dat het aantal ongevallen met dienstvoertuigen in de politiezone Antwerpen al drie jaar op rij daalt. Dat heeft de Antwerpse lokale politie bekendgemaakt.

Het aantal ongevalvrije kilometers is verdriedubbeld en het percentage van ongevallen met dienstvoertuigen dat veroorzaakt werd door de politie daalde van 40 procent in 2014 naar 16 procent in 2017.

De Antwerpse politie ging in 2015 als eerste Belgische korps van start met de zogenaamde PRIBA-opleiding om een leemte in de bestaande politieopleiding op te vullen. De voorbije jaren volgde net niet de helft van de interventiemedewerkers de opleiding. In diezelfde periode nam het aantal ongevalsvrije kilometers bij het korps toe met maar liefst 195 procent: van 22.000 kilometer in 2014 tot 65.179 kilometer in 2017.

Vorig jaar werden er 360 schadegevallen gemeld met voertuigen van politie Antwerpen. In 12,5 procent van de gevallen lag de schuld bij de betrokken politiemedewerker. In 2014 was dat nog in 42 procent van de gevallen.

Op het vlak van eigenlijke ongevallen waren er 84 incidenten in 2017, waarvan 16 procent de schuld bleek van de politiemedewerker. Ernstige ongevallen of schadegevallen waren er sowieso niet bij, stelt de politie nog.