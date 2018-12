Rijkste Belg, maar op veel erfenis van Frère moet fiscus niet rekenen FrD KVDS

04 december 2018

09u12

Bron: De Tijd 0 Hoewel Albert Frère volgens zakenblad Forbes de rijkste Belg was met een vermogen van zo’n 4 miljard dollar, moet de fiscus niet op veel rekenen uit zijn erfenis. Dat schrijft zakenkrant De Tijd vandaag. “Hoeveel de fiscus van de erfenis zal zien, is een open vraag. Uiteindelijk zal het gaan om persoonlijke bezittingen die niet in een vennootschap zitten. Dat zal in dit geval bitter weinig zijn”, klinkt het.

Hoe groot het fortuin van Frère exact was, blijft het onderwerp van speculatie. Forbes focust op het vermogen uit beursgenoteerde bedrijven, maar er is meer dan dat. Denk maar aan privévermogen en vastgoed. Dat zou het fortuin van Frère eerder op 6,5 miljard kunnen brengen.

Handige manier

Bovenaan Frères zakenimperium staat de Stichting Frère-Bourgeois, een handige manier om een familiaal vermogen door te geven zonder te veel erfenisrechten te moeten betalen. Daaronder hangen de echte machtscentra. Enerzijds is er de holding Financière de la Sambre, waarin de jachtdomeinen en bossen van de familie zitten. Anderzijds is er de holding Frère-Bourgeois, met een wijndomein en taxfreeshops, maar ook de holding GBL. Die bevat genoteerde participaties, zoals Adidas en Umicore, en belangen in niet-genoteerde bedrijven, zoals snackbedrijf Vanreusel.





Frère was niet meer actief in het management van de groep en de topholdings, volgens De Tijd. “Het lijkt dan ook vanzelfsprekend dat de erfenis en de verdeling lang op voorhand waren geregeld.”