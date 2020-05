Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV) waarschuwt voor phishing HLA

18 mei 2020

15u22

Bron: Belga 13 De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV) waarschuwt voor frauduleuze e-mails en sms'en. Fraudeurs vragen via sms of e-mail een rekeningnummer door te geven via een link die leidt naar een valse website van de RJV. Daarnaast vragen de oplichters ook om een digipas te gebruiken.

De Rijksdienst stuurt nooit sms-berichten uit en vraagt nooit om een digipas te gebruiken. De RJV zal al zeker nooit vragen om op een link in een sms te klikken. Als klanten worden opgebeld om persoonlijke gegevens door te geven via een digipas, vraagt de RJV uitdrukkelijk om hier niet op in te gaan. Enkel via de de online toepassing mijnvakantierekening.be of het online formulier op de officiële website www.rjv.fgov.be of www.rjv.be. kunnen klanten een rekeningnummer meedelen of wijzigen.

De RVJ heeft ondertussen klacht ingediend tegen de fraudeurs. Ook werd het CERT, dat verantwoordelijk is voor het opsporen, monitoren en analyseren van online beveiligingsproblemen, op de hoogte gebracht.

