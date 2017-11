Rijken roken minder, armen net méér

LVA

05u12

Bron: Belga

0

Thinkstock

In de sociale groep die het minst opgeleid is of minder verdient, is het aantal rokers de voorbije twee jaar van een kwart naar een derde gestegen. In alle andere groepen is het gedaald. Dat besluit de Stichting tegen Kanker uit een enquête bij 3.000 mensen, schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard vandaag.