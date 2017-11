Rijke kasteelheer (84) misbruikt tieners: "Martelingen noemde hij grensverleggende oefeningen" SVM

18u52

Bron: Belga 0 Thinkstock De Brusselse correctionele rechtbank heeft Marc d.V.G. tot acht jaar cel veroordeeld voor het seksueel misbruik van minderjarigen. De 84-jarige welgestelde kasteelheer van Godinne misbruikte tussen 1996 en 2013 tieners over wie hij gezag had.

De feiten waarvoor de verdachte veroordeeld werd, dateren van meer dan twintig jaar terug. De man was toen een leidinggevende bij de zeescouts. Hij was van goede afkomst en was ook opgeleid, daarom vertrouwden de ouders van sommige leden hun kinderen aan hem toe in het weekend.

Boot in Waddenzee

Marc d.V.G. nam hen verschillende keren mee naar zijn boot in de Nederlandse Waddenzee. Daar pleegde hij een deel van de feiten. Het andere deel vond plaats in zijn kasteel in Godinne, tussen Namen en Dinant.

Volgens de getuigenissen van slachtoffers liet de tachtiger hen meedoen aan seksuele spelletjes en martelingen en noemde hij het "grensverleggende" oefeningen. Dat ging tot en met verkrachtingen, die onder meer in de kapiteinscabine plaatsvonden.

Bedreigingen

Marc d.V.G. dreigde ermee de tieners te vermoorden als ze aan iemand vertelden wat er tijdens de weekends gebeurde. Dat verklaart het jarenlange stilzwijgen van de slachtoffers.

De feiten werden in januari 2014 bij de politie gemeld, nadat een slachtoffer aan een psycholoog vertelde wat in het verleden gebeurd was. De beklaagde bekende de feiten van seksueel misbruik, maar niet die van marteling.