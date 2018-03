Rijhuis in Rekkem volledig vernield na zware brand Alexander Haezebrouck

21 maart 2018

01u42

Bron: eigen berichtgeving 2 In de Murissonstraat in Rekkem brandde afgelopen nacht een rijwoning volledig uit nadat iets voor middernacht brand ontstond op het gelijkvloers. De 56-jarige Franstalige bewoner was tv aan het kijken toen plots vlammen opdoken ter hoogte van het plafond. De man repte zich snel naar buiten en verwittigde de brandweer.

In geen tijd stond de rijwoning volledig in lichterlaaie. De brandweer snelde ter plaatse maar kon niet verhinderen dat de woning volledig uitbrandde. De brandweerlieden slaagden er wel het vuur niet te doen overslaan naar het huis ernaast.

Defect aan houtkachel

De woning ernaast liep geen brandschade op, toch zullen ook die mensen tijdelijk ergens anders moeten verblijven omdat de rookschade in het huis wel aanzienlijk is. Een deskundige van het parket komt nog ter plaatse om de precieze oorzaak van de brand te onderzoeken. De eerste vermoedens wijzen in de richting van een defect aan een houtkachel. De brand zorgde voor een enorme rookpluim boven Rekkem.

Ravage

De Franstalige bewoner die al drie jaar in het huis woont, kende er nog niet veel geluk. In februari 2016 raakte zijn voorgevel zwaar beschadigd nadat een Franse bestuurder een ware ravage aanrichtte in de Murissonstraat. Hij ramde toen enkele geparkeerde auto’s, en reed uiteindelijk een gat in de gevel van de woning van de 56-jarige bewoner.

De man kan de komende nachten terecht bij zijn kinderen in Moeskroen.