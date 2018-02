Rijhuis in Niel stort in tijdens verbouwingen MdR TK

02 februari 2018

14u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Brute pech voor de eigenaar van dit pand in Niel. Daar stortte tijdens verbouwingen vanmiddag de eerste verdieping in. Een arbeider raakte daarbij lichtgewond.

De eerste verdieping van de woning in de Emile Vanderveldelaan in Niel stortte deze middag in elkaar. "Het gaat om een pand in renovatie, de voorgevel was al verwijderd voor de instorting", klinkt het bij de lokale politiezone Rupel. "Gelukkig was er niemand aanwezig in het gebouw toen de vloer naar beneden kwam, maar er raakte wel een arbeider zeer lichtgewond aan zijn hand."

Het incident brengt geen verkeershinder met zich mee.