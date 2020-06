Rijden bij regenweer? Met deze tips kan u veilig de weg op ADN HAA

17 juni 2020

17u00 150 Verkeer Moet u bij dit regenweer de weg op? Let dan op, want autorijden in de regen is anders dan rijden bij droog weer. Met deze tips kunnen jij en je passagiers veilig de weg op.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

1. Rijd defensief

Een gouden tip bij regenweer is om defensief te rijden. Dat houdt in dat je de weg aandachtig in de gaten moet houden en anticiperen op wat komt. Het is ook van groot belang om geleidelijk op te trekken om zo het risico op doorslippen te voorkomen. Als uw banden toch zouden gaan doorslippen, is het beter om naar tweede versnelling door te schakelen om zo de druk op de banden te verminderen.

2. Hou rekening met een langere remafstand

Ziet u in de verte wagens volop remmen, dan kan u beter zo snel mogelijk reageren. Bij een nat wegdek kan uw remafstand namelijk verdubbelen. Bij hevige regen is het beter af te remmen op de motor, dan bruusk het rempedaal in te drukken.



Als u een helling neemt, is het bij gladde omstandigheden beter over te schakelen naar een hogere versnelling om doorslippen te voorkomen. En bij het afdalen van een helling, is het dan weer beter naar een lagere versnelling te schakelen om te vermijden dat uw wielen blokkeren en uw banden gaan glijden.



Bij het nemen van een bocht bij regenweer is het veiliger om al vroeger dan normaal af te remmen, en ook hier is het weer aangeraden om af te remmen op de motor.

3. Matig uw snelheid en hou voldoende afstand

Omdat de remafstand bij een nat wegdek maar liefst twee tot drie keer zo lang is, is het voor uw en ieders veiligheid belangrijk om extra afstand van uw voorganger te nemen wanneer het regent.



Matig ook uw snelheid. Niet alleen omdat sprake is van die langere remafstand bij regenweer, maar ook omdat snelheid een grote rol speelt bij aquaplaning. Hoe sneller u rijdt, hoe meer water uw banden moeten afvoeren. Bij hevige regen kunnen de profielen van uw banden het water niet tijdig afvoeren. Daardoor krijg je aquaplaning.



Denk er bij regenweer ook aan om gedurende het eerste halfuur extra voorzichtig te rijden. De eerste regen is namelijk altijd het gevaarlijkst, omdat die samen met de modder en olie op de weg een gladde laag vormt.

4. Maak uzelf zichtbaar en denk ook aan uw zicht

Zichtbaarheid is essentieel. Bij dit weer is die heel wat minder. Doe uw dimlichten dus aan en maak uzelf zichtbaar voor anderen.



Denk ook aan uw eigen zicht. Ruitenwissers zijn cruciaal en worden soms te weinig vervangen. Vervang ze best minstens een keer per jaar. Na de winter bijvoorbeeld, want het rubber heeft te lijden gehad onder temperatuurverschillen en vorst. Ruitenwissers zijn ook aan vervanging toe als ze niet op alle plaatsen even goed wissen en/of een lichte waas op de voorruit achterlaten.

5. Wat bij aquaplaning?

Een groot gevaar bij regenweer is zoals al vermeld het probleem van aquaplaning. Bij dit fenomeen ontstaat er een dunne waterfilm tussen uw band en het wegdek, waardoor uw voertuig tijdelijk onbestuurbaar kan worden. U kan dan best uw gaspedaal loslaten en geen bruuske stuurbewegingen maken. Rem zeker niet, want dan gaat u alleen maar harder schuiven. Blijf sturen in de juiste richting door te kijken in de richting waar u naartoe wilt.