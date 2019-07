Rijbewijs parlementsvoorzitter Kris Van Dijck ingetrokken na ongeval én positieve ademtest BJM

07 juli 2019

14u32 0 Het rijbewijs van Kris Van Dijck - de kersverse voorzitter van het Vlaams parlement - is 6 uur ingetrokken na een ongeval met blikschade. De N-VA’er legde nadien namelijk een positieve ademtest af. Hij was op de terugweg naar huis na een cafébezoek. “Ik schaam me enorm”, reageert Van Dijck. “Dit had nooit mogen gebeuren.”

Het ongeval dateert al van vorige week woensdagochtend, maar lekt nu pas uit. Van Dijck was na een lange werkdag blijven hangen in een plaatselijk café. Op weg naar huis reed hij een aanhangwagen aan. De eigenaar belde de politie. “Da’s normaal”, zegt Van Dijck. Van Dijck had 1,42 promille alcohol in het bloed.