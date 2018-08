Rij je nu nog met winterbanden? Daarom is dat gevaarlijk Jolien Lelièvre

01 augustus 2018

11u45

Bron: VTM Nieuws 0 Wie met deze hitte nog steeds met winterbanden rondrijdt, moet die dringend laten vervangen. De winterbanden zijn niet aangepast aan het wegdek en dat is niet zonder gevaar.

Recente cijfers zijn er niet, maar enkele jaren geleden reed vijf procent van de autobestuurders in de zomer rond met winterbanden. Ondertussen is dat aantal gedaald, maar het is wel een terugkerend fenomeen. “We zien dat meer mensen hun banden laten verwisselen, maar toch is er nog steeds een groep die dat niet doet en wacht tot het volgende onderhoud in de garage”, zegt Joni Junes van VAB aan VTM NIEUWS.

Gevaar

Maar wachten tot je volgende afspraak in de garage kan gevaarlijk zijn, zegt Joni Junes. “Het is veel veiliger om in de zomer met gewone banden te rijden. Je hebt meer grip en je remafstand is kleiner. Bovendien is het rubber van winterbanden veel zachter waardoor de kans op een lekke band of klapband veel groter is in de zomer.” Ook tijdens zomerse buien kunnen winterbanden een gevaar vormen. Door de textuur van de band is de kans op aquaplaning veel groter.