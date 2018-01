Rij-instructeur naar school om dochter te leren rijden VHS

20 januari 2018

Rij-instructeurs die na de uren hun eigen kinderen willen leren autorijden, moeten eerst een cursus voor begeleiders volgen. Ook al bieden ze die opleiding zélf aan. Surrealisme op z'n Vlaams.

"Mijn dochter wil haar rijbewijs halen. Aangezien ik rij-instructeur ben, zal ik haar begeleiden", zegt Guy Verbrugghe (foto) uit het West-Vlaamse Zonnebeke. "Maar op het gemeentehuis kreeg ik te horen dat ik daarvoor een attest nodig heb van de theoretische vorming die sinds kort verplicht is voor ouders die hun kind begeleiden. Dat ik instructeur ben én zelfs een opleiding volgde om andere ouders die theoretische vorming te geven, verandert daar niets aan." Ten einde raad ging Verbrugghe dan maar drie uur in de klas zitten bij een collega. Op het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) bevestigt men dat de wet geen uitzonderingen voorziet. "Maar als rij-instructeur die begaan is met de verkeersveiligheid, zal meneer daar beslist geen probleem mee hebben."