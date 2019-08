Ridouani en Rousseau hakten knoop over voorzittersverkiezingen sp.a nog niet door, De Reu voorlopig enige kandidaat FVI

23 augustus 2019

11u59

Bron: Belga 0 Hannes De Reu blijft voorlopig de enige officiële kandidaat-voorzitter voor sp.a. Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani en Vlaams fractieleider Conner Rousseau hakten de knoop nog niet definitief door, valt te horen bij beide sp.a-kopstukken.

Met de 33-jarige Hannes De Reu hebben de socialisten een eerste officiële kandidaat-voorzitter. De Gentenaar is nagenoeg onbekend bij het grote publiek, maar deed achter de schermen bij sp.a wel al zijn duit in het zakje op het kabinet van Johan Vande Lanotte en op het partijhoofdkwartier, als directeur 'beweging en netwerk'.

Hij stond ook in voor de campagne achter de voorzittersverkiezingen die John Crombez in 2015 op het zadel hesen, maar werd ontslagen na onenigheid tijdens de voorbereiding van de kiescampagne voor 2018.

De Reu blijft - voorlopig toch - de enige kandidaat. De voorbije weken circuleerde ook al de naam van Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani. Hij spaarde zijn kritiek op voorzitter Crombez niet na de tegenvallende verkiezingsresultaten van 26 mei, en spreekt bovendien met enige autoriteit omdat de Leuvense socialisten bij de lokale verkiezingen van oktober wel naar behoren scoorden. Maar Ridouani hield de boot tot nog toe af. Dat doet hij ook vrijdag. "Ik ga daar vandaag geen uitspraken over doen. Zoals ik eerder zei: ik ben geen vragende partij. Ik heb mijn droomjob al, namelijk burgemeester van Leuven."

Ook de jonge fractieleider in het Vlaams parlement, Conner Rousseau, ging de afgelopen weken druk over de tongen. "Ik was dat eigenlijk helemaal niet van plan, maar ik heb veel telefoons van mensen gekregen om mij te vragen het toch te overwegen. Ik overweeg het dus, maar overwegen betekent wellicht dat het niet zal gebeuren”. Maar de definitieve knoop heeft ook hij nog niet doorgehakt, klinkt het. Over de timing van zijn beslissing kan Rousseau nog niets kwijt.

Het lot van huidig voorzitter John Crombez blijft intussen onduidelijk. Hij bood na de verkiezingen zijn ontslag aan, maar het partijbestuur vroeg hem toen om op post te blijven tot de voorzittersverkiezingen in het najaar. Over een eventuele kandidatuur voor een tweede ambtstermijn gaf Crombez nog geen uitsluitsel.

Van een aantal kopstukken is al geweten dat zij het voorzitterschap niet ambiëren. Oud-voorzitter en Vlaams parlementslid Bruno Tobback, nochtans ook erg kritisch voor zijn opvolger, gaf al aan dat hij geen kandidaat is. Idem voor Hans Bonte, de burgemeester van Vilvoorde. Beide Vlaams-Brabantse boegbeelden benadrukten wel al dat de partij nood heeft aan een nieuwe voorzitter.