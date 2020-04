Richtlijnen voor mondmaskers aangepast in woonzorgcentra AH

21 april 2020

17u28

Bron: Belga 0 Voortaan wordt aan al het personeel in de woonzorgcentra dat in contact komt met bewoners aangeraden om een chirurgisch masker te dragen, tenminste als daarvan voldoende voorraad is. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid paste een richtlijn daarover aan, nadat Sciensano vorige week een nieuw advies had uitgevaardigd.

Tot dusver kon alleen personeel dat in aanraking kwam met bewoners, die (vermoedelijk) besmet waren beroep doen op een dergelijk masker. Ook personeel dat terugkeerde uit ziekte moest een masker dragen. Vakbond ACV uitte een week geleden kritiek op die richtlijn. De vakbond klaagde daarbij aan dat zelfs sommige instellingen met voldoende beschermingsmateriaal weigerden om die aan het personeel te geven. Zorg en Gezondheid zei toen dat de richtlijn deels ingegeven was door de schaarste die op dat moment heerste.

Niet voor administratief personeel

Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid, bevestigt dinsdag dat het advies inmiddels aangepast is. “Het advies nu is om al het personeel dat in contact staat met bewoners een chirurgisch masker te laten dragen, als er voldoende voorraad is. Dus niet alleen personeel dat in contact komt met bewoners die vermoedelijk besmet zijn. Als er niet voldoende maskers zijn, worden stoffen maskers aangeraden.”

Niet alleen zorgpersoneel valt onder de richtlijn, maar ook ander personeel dat in contact komt met bewoners, zoals schoonmakers. Administratief personeel dat geen contact heeft, valt er niet onder.