Reynders wilde geld Khadafi helpen vrijmaken Redactie

20 februari 2019

05u53 0 Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) schept een beetje duidelijkheid in de zaak van de Libische miljarden. Hij maakte aan de Kamer een brief over uit 2012 waarin hij zijn Libische collega vroeg om werk te maken van het uitbetalen van enkele Belgische bedrijven. Precies zo’n uitbetaling waar prins Laurent al jaren tevergeefs om vraagt. In ruil zou Reynders het Libische geld dat vastzat in bevroren rekeningen weer vrij maken.

Waar is het verdwenen Libische geld naartoe? Zo’n 14 miljard parkeerde het Libische regime onder Muammar Khadafi in België. In 2011, na de val van de dictator, werden de buitenlandse fondsen geblokkeerd door de VN. De intresten van de bevroren rekeningen werden door de Belgische staat eind 2012 vrijgegeven. Waar dat geld beland is, weet niemand. De toenmalige bevoegde ministers Reynders (MR, Buitenlandse Zaken) en Steven Vanackere (CD&V, Financiën) zeggen van de operatie geen weet te hebben. Uit een brief van Reynders aan zijn Libische evenknie blijkt nu dat de MR-minister wel degelijk de kwestie van het bevroren Libische geld met aandacht volgde.

In de brief zegt Reynders dat het bevroren geld vrijgemaakt kan worden voor humanitaire doeleinden. Hij voegt er een lijst met openstaande facturen aan toe. Van broedmachines over waterleiding­werken tot smeerspray van FN Herstal. "Ik zou het heel hard ­appreciëren als u me de betaalbewijzen voor deze contracten kan bezorgen", schrijft hij. Reynders maakte de brief over aan de commissie Financiën. In een begeleidende nota wijst hij erop dat het vrijgeven van het geld onder de verantwoordelijkheid van de minister van Financiën valt - toen CD&V’er Vanackere.

Prins Laurent voelt zich gerechtvaardigd in zijn kritiek op de overheid. “Dit is net het soort demarche dat we al die jaren voor de prins hebben gevraagd”, reageert zijn advocaat Laurent Arnauts.