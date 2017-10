Reynders uit solidariteit met Canada en Frankrijk na terreurdaden ib

02u39

Bron: Belga 0 Photo News Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) heeft zijn solidariteit geuit met Canada en Frankrijk, nadat beide landen afgelopen weekend werden opgeschrikt door mesaanvallen met terroristische motieven. "De horror slaat opnieuw toe in Canada in Edmonton, en in Frankrijk in Marseille. Wij zijn solidair en denken aan de slachtoffers", zegt de minister op Twitter.

In Marseille, in het zuiden van Frankrijk, doodde een man met mes kort na de middag twee vrouwen in het station Saint-Charles. De slachtoffers - 17 en 20 jaar oud - werden respectievelijk doodgestoken en de keel doorgesneden. De dader werd na de aanval op het voorplein van het station doodgeschoten door militairen. Zondagavond eiste terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) de aanslag op.





L¿horreur frappe à nouveau au #Canada ¿¿¿¿ #EdmontonAttack et en #France #Marseille ¿¿¿¿ Nous sommes solidaires et pensons aux victimes.¿¿¿ — didier reynders (@dreynders) 30 september 2017

De avond voordien waren er vijf gewonden gevallen in het Canadese Edmonton. Een bestuurder reed er in de buurt van het Commonwealth Stadium, waar een wedstrijd voor de Canadian Football League aan de gang was, in volle vaart door opgestelde dranghekkens en ramde een politieagent. De man stapte uit en deelde de politieagent nog enkele messteken toe alvorens te voet weg te vluchten. Later werd de bestuurder geïdentificeerd achter het stuur van een bestelwagen. Hij ging er opnieuw vandoor en reed op twee verschillende plaatsen in de stad nog vier voetgangers aan. Uiteindelijk kon hij worden gevat. Het gerecht gaat uit van terrorisme.