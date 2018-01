Reynders pleit bij Iraanse collega om VUB-prof Djalali niet terecht te stellen LB

16u15

VUB-rector Caroline Pauwels en de Iraanse VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft er bij zijn Iraanse collega Mohammad Javad Zarif op aangedrongen dat de doodstraf tegen de Zweeds-Iraanse spoedarts Ahmad-Reza Djalali, die ook gastdocent was op de VUB, niet zou uitgevoerd worden. "We zijn tegen de doodstraf", verklaarde hij tegenover de pers na afloop van het onderhoud in het Egmontpaleis.

Reynders zei dat hij de laatste weken en maanden veel contacten heeft gehad met de Iraanse overheid. Ook de Belgische ambassadeur in Teheran had heel wat contacten en premier Charles Michel heeft ook een brief geschreven aan de Iraanse president Hassan Rohani om het doodvonnis niet uit voeren. Heel wat Belgische parlementen hebben ook resoluties aangenomen waarin erop aangedrongen wordt de doodstraf van Djalali niet uit te voeren.

Beschuldigd van samenwerking met Mossad

Djalali werd in april 2016 aangehouden in Iran op beschuldiging van samenwerking met de Israëlische geheime dienst Mossad. Hij zou te maken hebben met de moord op twee verantwoordelijken van het Iraanse kernprogramma enkele jaren geleden. Op 21 oktober werd hij ter dood veroordeeld op een proces dat volgens de VN-waarnemers niet volgens de internationale regels was verlopen. In december bevestigde het Iraanse hooggerechtshof het vonnis ondanks groot internationaal protest, met name uit België.

Reynders kaartte vandaag ook de zaak van Hamid Babaei aan bij Zarif. De doctoraatsstudent van de Luikse universiteit werd in 2013 tot zes jaar cel veroordeeld voor "schending van de nationale veiligheid door communicatie met vijandige staten". "Hij zit nog steeds in de gevangenis en het is misschien tijd om daar iets aan te doen", stelde minister Reynders.