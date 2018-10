Reynders over "verdwenen" Libisch geld: "Geen minister van Financiën meer sinds 2011"

jv

30 oktober 2018

06u29

Bron: belga

0

Didier Reynders wordt genoemd in het dossier van het verdwenen Libische geld, waarmee mogelijk de oorlog in het land werd gefinancierd. Maar de huidige minister van Buitenlandse Zaken laat vanuit Japan, waar hij op missie is, weten dat hij in het dossier geen beslissing heeft genomen. "Ik ben al sinds december 2011 geen minister van Financiën meer", brengt Reynders in herinnering.