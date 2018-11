Reynders niet gekant tegen asiel voor Asia Bibi

Redactie

05 november 2018

11u15

Bron: belga

Het is voor minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders perfect mogelijk dat wordt onderzocht of ons land asiel kan bieden aan de Pakistaanse Asia Bibi. Hij wijst erop dat het eerder ook al gebeurde voor Irakezen en Syriërs, al lijkt het er op dat de familie eerder mikt op de Verenigde Staten, Canada of Groot-Brittannië.