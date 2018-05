Reynders: "Nationalisme werd gevoed door uitblijven hervormingen" Redactie

Bron: Belga 0 MR-vicepremier Didier Reynders wijt de opmars van het nationalisme in Vlaanderen aan het feit dat er jarenlang geen hervormingen werden doorgevoerd. In tegenstelling tot de andere Franstalige politieke partijen heeft hij geen exclusieven ten opzichte van de N-VA. "Een nationalistische partij wordt gevoed door het gevoel dat er geen hervormingen meer kunnen doorgevoerd in een land", zei hij in een toespraak in de Brusselse zakenclub Cercle de Lorraine.

De vicepremier zetelt reeds bijna 20 jaar in de federale regering en heeft met alle partijen samengewerkt, maar vooral met de socialisten, waarmee de liberalen gedurende 15 jaar in de coalitie zaten. "Op bepaalde domeinen werd het onmogelijk om hervormingen door te voeren", meent Reynders. Dat leidde uiteindelijk tot een institutionele crisis van 500 dagen die uitgemond zijn in een "uiterst ingewikkelde zesde staatshervorming waarvan niet iedereen alles begrijpt".

N-VA

Uiteindelijk leidde dit tot een onuitgegeven "Zweedse coalitie" met MR als enige Franstalige partij en N-VA, Open Vld en CD&V aan Vlaamse kant. Reynders sluit niet uit om in 2019 met de N-VA samen te gaan in Brussel. "Ik zit nu vier jaar in een regering met de N-VA en ik stel vast dat we goede hervormingen kunnen doorvoeren. Ik zie niet in waarom ik zou zeggen dat het niet meer mogelijk is", voegt hij eraan toe.

Reynders richt zijn pijlen op Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a). "De N-VA zal heel veel moeite moeten doen om slechter te doen dan sommige Vlaamse ministers in Brussel", zegt hij. "Ze hebben de lat zo laag gelegd dat iedereen zijn kans kan gaan, indien men zich focust op concrete projecten." Die 'concrete projecten' moeten het institutionele mijden. Zo moet men in Brussel niet praten over een fusie van de politiezones - een eis van de Vlaams partijen - maar werken aan een eenheid van commando bij de politie, die in het Brussels gewest bij de minister-president zou liggen.