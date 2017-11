Reynders naar Kinshasa voor opening nieuwe Belgische ambassade kv

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister van Ontwikkelingszaken Alexander De Croo tijdens een bezoek aan de bouwsite van de nieuwe Belgische ambassade in Kinshasa in februari 2015. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders brengt maandag een blitzbezoek aan de Democratische Republiek Congo. Speciaal voor de opening van de nieuwe Belgische ambassade in Kinshasa reist de buitenlandminister naar het al maandenlang in een zware politieke crisis verwikkeld land, voor een verblijf van net geen 24 uur.

In Kinshasa is de rol van Reynders in die politieke crisis niet onbesproken. Kinshasa was bijzonder ontstemd over de reactie van Reynders op de aanstelling van Bruno Tshibala als nieuwe premier, in april. In zijn communiqué schreef de buitenlandminister dat die aanstelling "afwijkt van de letter en de geest van het Oudejaarsakkoord". Volgens dat moeizaam bereikte akkoord moesten de presidentsverkiezingen ten laatste eind dit jaar plaatsvinden, met een jaar vertraging. Intussen werd duidelijk dat de Congolezen ten vroegste in december 2018 naar de stembus kunnen.

Bovendien is in de Kasaï nog altijd een zware humanitaire crisis aan de gang, duiken in het oosten van het land met de regelmaat van de klok rebellengroepen op en worden oppositie, middenveld en journalisten leven en werken bijzonder moeilijk gemaakt.

Druk vanuit Kinshasa

Het regime in Kinshasa verwijt Reynders dat hij in die dossiers te veel de kant kiest van oppositie en middenveld. De relaties zijn de afgelopen maanden niet verbeterd. In september nog, tijdens de Algemene Vergadering van de VN in New York, drong de Congolese delegatie erop aan dat Reynders de ontmoeting tussen premier Charles Michel en president Joseph Kabila niet zou bijwonen.

Een ontmoeting tussen Reynders en Kabila zit er ook deze keer niet in. Ook andere officiële ontmoetingen staan niet gepland. Le Soir-journaliste Colette Braeckman schreef vorige week nog dat Reynders voor zulke contacten geen mandaat heeft gekregen van de kern.

Afrikaanse top

Verschillende kranten, zowel in België als in Congo, schreven de voorbije dagen dat Reynders sowieso niet moet rekenen op de komst van een delegatie van de Congolese regering. Zo zou Reynders' ambtgenoot Leonard She Okitundu in Ivoorkust zijn voor de voorbereiding van de Europees-Afrikaanse top.

Na Kinshasa reist ook Reynders trouwens door naar die top. Oorspronkelijk zou Reynders voor zijn reis naar Kinshasa naar de top van de Francofonie trekken, maar die werd vanwege de politieke onrust in Togo verplaatst naar Parijs.

"De timing van het bezoek is niet ideaal", reageert Nadia Nsayi van Broederlijk Delen/Pax Christi. De ngo's vragen dat Reynders in Kinshasa een duidelijk boodschap brengt aan de autoriteiten, over de organisatie van de verkiezingen en de democratische vrijheden. Omdat er dus geen officiële contacten zijn, is het twijfelachtig dat de vicepremier die boodschap in Kinshasa zal brengen.

10,5 miljoen euro

De werken aan de nieuwe ambassade, 4.000 vierkante meter groot, zijn al enkele weken geleden afgerond. Ten tijde van Reynders' laatste bezoek aan de Democratische Republiek Congo, in april vorig jaar, werd begin dit jaar nog als deadline genoemd. De nieuwbouw, met een budget van 10,5 miljoen euro, is het grootste bouwproject van Buitenlandse Zaken. Ook de Nederlandse ambassade zal een deel van het vier verdiepingen tellende gebouw betrekken. In totaal zullen er ruim 200 mensen werken.

Belgisch bouwbedrijf

Het gebouw werd opgetrokken door het Belgische Willemen, dat samenwerkte met het Congolese Dematco. De werken begonnen eind 2014. "De investering bewijst dat het koninkrijk België vertrouwen heeft in de evolutie die vandaag plaatsgrijpt in Congo en in de wil om samen vooruit te gaan", zei Reynders nog tijdens de eerstesteenlegging. De oude kanselarij dateerde uit de jaren 50, maar was compleet versleten. Buitenlandse Zaken ziet het nieuwe gebouw als een investering. Als een van de eerste gebouwen in Centraal-Afrika is het gebouw voor twee derde passief.