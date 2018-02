Reynders: "N-VA is de partij die geen verantwoordelijkheid draagt in problemen in Brussel" ep

23 februari 2018

22u13

Bron: Belga 0

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) pleit in een interview met de Franstalige krant Le Soir voor 'verandering' in het Brussels gewest. Daarbij kijkt hij opnieuw naar de Vlaamsgezinde partij N-VA. "Of het in Brussel nu gaat om problemen bij de vzw's of om het slecht beheer van de regio, als er één partij is die daar geen verantwoordelijkheid in draagt, dan is het N-VA."



Reynders, die voorzitter is van de Brusselse MR-afdeling, had eerder deze maand al aangegeven dat hij bereid is om in het Brussels gewest met N-VA samen te werken na de verkiezingen van 2019. Zijn uitspraak lokte toen heel wat reacties uit bij Brusselse politici. Zo liet Open Vld'er Guy Vanhengel verstaan dat N-VA "niet in staat is om Brussel te besturen, aangezien ze Brussel niet als gewest wil".

"In Brussel wil ik, net als op federaal niveau, samenwerken met mensen die dingen willen veranderen", benadrukt Reynders. In Brussel "voel je dat er een PS-heerschappij is. Elke keer dat er een dossier wordt geopend, komen we terecht bij een beheersing door de socialisten."

"Bij MR zijn we bereid dat te veranderen met degenen die dat willen", klinkt het nog. "Maar het als het doel is om het gewest te vernietigen, om institutionele debatten te hebben, dan interesseert het mij niet."

Maar ook een samenwerking met PS wordt niet compleet uitgesloten. "In de stad Brussel hebben we een nieuwe (PS-)burgemeester. Zullen we nu fundamentele veranderingen kunnen krijgen in het beheer van een aantal gebieden die tot het jachtterrein van de PS behoorden? Ik steek niet weg dat ik die boodschap heb overgebracht aan zijn partijvoorzitter, Elio Di Rupo".