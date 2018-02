Reynders (MR) wil het, Vanhengel (Open Vld) niet: "N-VA is niet geschikt om Brussel te besturen" FT

17 februari 2018

13u38

Bron: Belga 0 "N-VA is niet in staat om Brussel te besturen, aangezien ze Brussel niet als gewest wil." Dat zegt minister van Financiën en kopstuk van Open Vld in het Brusselse gewest Guy Vanhengel in L'Echo. Hij reageert zo op Didier Reynders (MR) die vorige week verklaarde dat hij bereid is om met de Vlaams-nationalistische partij samen te werken in de hoofstad.

"Ik ga niet zeggen dat we niet kunnen regeren met N-VA als je ziet dat we dat wel doen in de federale regering", had Reynders verklaard over de situatie in Brussel. "We zijn erin geslaagd om het institutionele aan de kant te schuiven en met N-VA samen te werken op socio-economisch vlak."

Op die uitspraak reageert Vanhengel vandaag. "Het discours en de houding van N-VA komen meer en meer in de buurt van het Vlaams Belang. Dat zie je aan de communicatie van de twee boegbeelden, Theo Francken en Jan Jambon." Volgens hem wordt het voor de liberalen steeds moeilijker om de N-VA te steunen. "Voor zij die dergelijk discours niet willen en willen vermijden dat Brussel gebruikt wordt om een stap dichter bij het einde van België te komen, is er een alternatief: de sociaal-liberalen."

Hij vindt dat N-VA niet in staat is om te regeren in Brussel, net omdat de partij niet wil dat Brussel een gewest blijft. "We hebben nood aan een grootstedelijke aanpak om onze problemen op te lossen, maar dat wil de partij niet", zegt Vanhengel, die Reynders verwijt dat hij "op alle fronten wil winnen". "Dat gaat niet. Reynders heeft geprobeerd om onze stemmen af te nemen, en nu probeert hij dat bij de N-VA te doen. Zo maakt hij vijanden."

Communautaire plannen

De Etterbeekse burgemeester Vincent De Wolf, MR-fractieleider in het Brussels parlement, stelt nog in Le Soir dat er voor de MR geen reden is om niet met N-VA rond de tafel te gaan zitten. Indien de Vlaams-nationalisten de communautaire kwestie in de koelkast kunnen steken, "is het de moeite om te proberen om iets te doen met hen". "Als er echter niets verandert op communautair of institutioneel gebied, denk ik dat het moeilijk wordt om in Brussel samen in een regering te stappen", besluit hij.