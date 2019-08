Reynders (MR) voorgedragen als volgende Belgische Eurocommissaris, N-VA heeft kritiek: “Regering lijkt steeds meer uitzendkantoor” TT

24 augustus 2019

21u11

Bron: Belga, eigen berichtgeving 28 De Franstalige liberaal Didier Reynders (MR) wordt voorgedragen als de Belgische kandidaat voor de post van Europees commissaris. Dat meldt premier Charles Michel (MR). N-VA noemt de voordracht “onaanvaardbaar”. “Deze federale regering, die geen enkele democratische legitimiteit heeft, begint steeds meer te lijken op een uitzendkantoor voor ministers in lopende zaken. Bovendien gaat na het voorzitterschap van de Raad van Europa voor Charles Michel, opnieuw een topfunctie naar een Franstalige politicus”, zegt N-VA-fractieleider in de Kamer Peter De Roover.

Reynders is vandaag nog minister van Buitenlandse Zaken en Defensie in de ontslagnemende regering-Michel. Ook is hij samen met Johan Vande Lanotte (sp.a) informateur in opdracht van koning Filip en zoekt hij daarbij naar een mogelijke meerderheid voor de volgende federale regering.

Reynders’ naam werd al een tijdje genoemd als de opvolger van Marianne Thyssen (CD&V) als Belgisch Eurocommissaris. Na Thyssen en haar voorgangster Karel De Gucht (Open Vld) was het sowieso opnieuw de beurt aan een Franstalige voor de post.

Maandag al op gesprek

Normaal gezien gebeurt de aanstelling van een Europees Commissaris in het kader van een regeringsvorming. Maar die is nu nog niet aan de gang. Een beslissing drong zich echter op: het Finse voorzitterschap van de Europese Unie heeft de lidstaten gevraagd om uiterlijk tegen maandag 26 augustus te laten weten wie hun kandidaat is. De kandidaten zullen dan een gesprek hebben met de gekozen voorzitster Ursula von der Leyen. Voor België zal dat waarschijnlijk maandagnamiddag al gebeuren. De kandidaten moeten in september of oktober ook nog hoorzittingen ondergaan in het Europees Parlement.

Welke portefeuille Reynders zal krijgen in de Europese Commissie, is nog niet duidelijk. Het is wellicht wachten tot alle lidstaten de naam van hun commissaris hebben doorgegeven. Tot nu toe hebben 24 van de 27 lidstaten dat al gedaan.

"Absoluut noodzakelijk voor de belangen van de staat”

Hoewel de regering in lopende zaken is, en de regeringspartijen in het parlement samen maar over 38 van de 150 zetels beschikken, neemt de regering nu dus een beslissing. “Deze aanstelling als Belgische kandidaat voor de functie van Europees commissaris is conform met het concept van lopende zaken, omdat ze absoluut noodzakelijk is voor de belangen van de staat en gelet op de dringendheid van de zaak”, laat premier Michel weten. Hij heeft ook informeel overleg gehad met “de in de Kamer van Volksvertegenwoordigers door een erkende fractie vertegenwoordigde democratische politieke partijen” en overleg gepleegd met de Kamervoorzitter.

Maar oppositiepartij N-VA ontkent dat het parlement betrokken is. “Het is bijzonder spijtig om te moeten vaststellen dat deze regering in lopende zaken weer niet de democratische reflex heeft om het parlement in deze belangrijke beslissing te betrekken. De Europese Unie en de functie van Eurocommissaris zijn te prominent om te laten beslissen door een regering in lopende zaken zonder meerderheid. Vijf jaar lang zal Didier Reynders een van de belangrijkste Belgische stemmen op het Europese niveau zijn, maar met welke democratische legitimiteit?”, zegt fractieleider Peter De Roover.

“Van levensbelang Vlaming aan Europese tafels te hebben”

N-VA vindt het ook “onbegrijpelijk” dat CD&V en Open Vld met de voordracht van Reynders instemden en niet voor een Vlaamse kandidaat kozen. “Het zou in normale omstandigheden al opmerkelijk zijn dat alle Europese functies naar vertegenwoordigers van één taalgroep gaan, maar nu we binnenkort met de brexit geconfronteerd worden is het van levensbelang een Vlaming aan die Europese tafels te hebben,” besluit De Roover. Die merkt ook op dat Ursula von der Leyen had opgeroepen om een man én een vrouw voor de dragen als eurocommissaris, zodat ze evenveel mannen als vrouwen in haar commissie zou kunnen laten zetelen.

Reynders zal, als zijn kandidatuur in Europa officieel wordt aanvaard, in het najaar zijn nieuwe job opnemen. Hij zal dan ook ontslag moeten nemen uit de federale regering. Wie hem daarin opvolgt, is nog niet bekend. Met de post van Europees president voor Charles Michel, krijgt de MR twee absolute politieke topfuncties te pakken.

Twintig jaar nationale politiek

Na 20 jaar onafgebroken ministerschap verlaat Reynders zo de nationale politiek. Met de functie van Europees Commissaris heeft hij eindelijk de internationale topjob op zak waar hij eerder al naar verlangde. Enkele maanden geleden greep hij nog naast de functie van secretaris-generaal van de Raad van Europa.

Reynders is geboren op 6 augustus 1958 in Luik. Na een doortocht op het Sint-Jan Berchmanscollege in zijn geboortestad en zijn studies rechten aan de Universiteit van Luik, gaat Reynders even aan de slag als advocaat. Gespecialiseerd in grondwettelijk recht komt de jonge Reynders echter al snel op het kabinet van toenmalig liberaal vicepremier Jean Gol terecht, waar hij in 1987 en 1988 kabinetschef is.

Intussen is Reynders op 28-jarige leeftijd al voorzitter geworden van de raad van bestuur van de NMBS, wat hij vijf jaar zal blijven, tot 1991. Voordien was de liberaal al drie jaar directeur-generaal van het Waals departement Lokale Overheden, en na de NMBS wordt hij twee jaar voorzitter van de Nationale Maatschappij der Luchtwegen.

In 1993 komt Reynders als opvolger voor het eerst op de banken van de Kamer terecht. Twee jaar later trekt hij de Luikse PRL-lijst en schopt hij het tot fractieleider van de Franstalige liberalen. Hetzelfde jaar overlijdt zijn politieke vader Jean Gol.

Financiën

Wanneer de MR met de paarse regering-Verhofstadt I in 1999 opnieuw tot de meerderheid toetreedt, krijgt Reynders als ondervoorzitter van zijn partij de zware portefeuille Financiën in handen. Een post die hij gedurende twaalf jaar zou bemannen, vanaf 2004 gecombineerd met het vicepremierschap en het voorzitterschap van de MR. Onder hem zien onder meer de fiscale amnestie en de notionele intrestaftrek het levenslicht.

In 2011 verliest Reynders echter zijn geliefde portefeuille, onder meer op aandringen van sp.a en CD&V. Zijn imago van geslepen machtspoliticus en zijn voorliefde voor ‘petites phrases qui tuent’ (de kleine dodelijke zinnetjes) spelen hem parten, terwijl verschillende coalitiepartners hem ook verwijten Financiën mismeesterd te hebben. In de jaren die volgen zal Reynders niet nalaten commentaar te leveren op het parcours van CD&V-opvolgers Steven Vanackere en Koen Geens.

Clan-Michel vs. clan-Reynders

Maar ook binnen zijn eigen partij krijgt Reynders tegenwind, vooral vanuit de ‘clan-Michel’ rond Louis en Charles Michel. Na een lange interne strijd neemt die laatste begin 2011 de voorzittersfakkel over, kort nadat de liberalen alsnog aan boord van de aanslepende formatiegesprekken gehesen worden. In de regering die uiteindelijk op de been raakt, wordt Reynders minister van Buitenlandse Zaken onder aartsrivaal Elio Di Rupo van de PS.

Zijn blik ligt intussen op de samenvallende verkiezingen van 2014. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 verlaat hij zijn geboortestad Luik om zich in Ukkel te vestigen, van waaruit hij zich twee jaar later opwerpt als Brussels kandidaat-minister-president. De MR blijft op 25 mei echter kleiner dan de PS, en nauwelijks enkele weken later doorkruist een snelle deal met cdH en FDF de Brusselse ambities van Reynders.

Naast vertrekkend eurocommissaris Karel De Gucht (Open Vld) en Europarlementslid Marianne Thyssen (CD&V) werd Reynders echter ook genoemd als nieuwe Eurocommissaris. Hij stond ook effectief erg dicht bij een verhuis naar het Schumanplein, maar zag uiteindelijk de christendemocrate Thyssen aan het langste eind trekken.

Premier?

De keuze voor Thyssen gooide het premierschap opnieuw in de schaal. Dat leek voorbestemd voor Kris Peeters (CD&V), maar werd nu voorbehouden voor “iemand uit de liberale familie”. Opnieuw opperden enkelingen dat Reynders een kans maakte, maar al snel werd duidelijk dat MR-voorzitter en coformateur Charles Michel maar wat graag zelf naar de Wetstraat 16 verhuisde. Reynders bleef dus vicepremier onder zijn “rivaal” Charles Michel.

Binnen die Zweedse ploeg bleef Reynders ook minister van Buitenlandse Zaken. Hij kwam de voorbije jaren even onder vuur nadat Saoedi-Arabië verkozen raakte, met Belgische steun, binnen de commissie voor de vrouwenrechten van de Verenigde Naties. Hardnekkiger waren de aantijgingen over een vermeende rol in het Kazachgate-dossier, over de totstandkoming van de wet op de verruimde minnelijke schikking. In het eindrapport van de onderzoekscommissie wordt Reynders echter niets verweten.

Nederlaag

Bij de verkiezingen van 26 mei trok Reynders de Brusselse Kamerlijst van de MR en haalde hij 33.205 voorkeurstemmen. Bij de lokale verkiezingen van oktober liet hij de kelk aan zich voorbijgaan. Die verkiezingen waren een nederlaag voor zijn partij in Brussel en het werd hem niet door iedereen in dank afgenomen dat hij zelf geen kandidaat was.

Eerder dit jaar dong Reynders ook mee naar de functie van secretaris-generaal van de Raad van Europa. De MR-vicepremier moest bij een stemming in Straatsburg echter de duimen leggen voor de Kroatische kandidate Marija Pejcinovic Buric.

Nu trekt Reynders dus naar de Europese Commissie. Het mandaat is eenmaal hernieuwbaar. Reynders is getrouwd en heeft vier kinderen.

