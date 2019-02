Reynders mikt op topjob bij Raad van Europa, maar Belgische politiek blijft plan B HA

21 februari 2019

08u27

Bron: Belga 0 Buitenlandminister Didier Reynders (MR) wil een rol blijven spelen in de Belgische politiek als hij in juni niet de nieuwe secretaris-generaal bij de Raad van Europa wordt. Dat zegt hij in Le Soir. Reynders trekt in mei de Brusselse Kamerlijst. "Er zijn vier kandidaten voor de Raad van Europa, en als het niet loopt zoals ik het hoop, dan zou ik in het Belgische politieke parcours willen blijven", zegt Reynders.

Voor een mandaat in het Europees parlement past de minister van Buitenlandse Zaken. "Het probleem met het Europees parlement is dat er een onverenigbaarheid is met de werkzaamheden in de regering in lopende zaken. Ik zie mijzelf de regering niet verlaten in juni of juli, terwijl we dan misschien nog in volle regeringsonderhandelingen zitten.”

Bovendien is het in mei vooral belangrijk om zetels te halen op het federale en regionale niveau, vindt Reynders. "In Europa zal het resultaat niet meespelen in onze deelname aan de coalities. En ik denk dat de twee sterkste figuren op het federale niveau Charles Michel en ikzelf zijn.”



Het partijbestuur van de Franstalige liberalen besliste maandag dat premier Charles Michel opnieuw partijvoorzitter wordt. Hij vervangt Olivier Chastel. Michel blijft tegelijkertijd wel premier tot er een nieuwe federale ploeg is. Reynders trekt de Kamerlijst in Brussel, Michel doet dat in Waals-Brabant. Chastel is lijsttrekker voor Europa.

Het comité van ministers van de Raad van Europa neemt volgende maand interviews af van de vier kandidaten om de Noor Thorbjorn Jagland in oktober op te volgen als secretaris-generaal. De verkiezingen vinden plaats in juni. Reynders neemt het op tegen de Litouwse ex-premier Andrius Kubilius, de vroegere Griekse minister van Buitenlandse Zaken Dora Bakoyannis en de Kroatische minister van Buitenlandse Zaken Marija Pejcinovic Buric.