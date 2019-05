Reynders legt bal voor federale onderhandelingen in Vlaamse kamp TT

27 mei 2019

15u35

Bron: Belga 6 MR-kopstuk Didier Reynders vindt dat er op het federale niveau nu vooral naar partners gezocht moet worden "die redelijk genoeg zijn om het institutionele avontuur langs de kant te laten". Dat zij hij bij aankomst op het partijbureau van MR. De bal ligt in het Vlaamse kamp, vindt hij. "Voor de federale regering is het eerst aan de Vlaamse partijen om zich uit te spreken."

De liberalen van voorzitter en uittredend premier Charles Michel konden de schade in Wallonië beperken. De MR verliest, maar minder dan verwacht, en blijft de tweede partij in het zuiden van het land. In Wallonië zijn links en extreemlinks de grote winnaar, terwijl Vlaanderen naar rechts en extreemrechts neigt.

Op het federale niveau wordt het erg moeilijk, erkent ook Reynders. "De situatie is federaal erg complex, gezien de opmars van de extremen: extreemrechts in Vlaanderen, extreemlinks in Wallonië en Brussel. Ik hoop dat we politieke formaties zullen kunnen vinden die redelijk genoeg zijn om het institutionele avontuur langs de kant te laten staan, en te werken aan de uitdagingen van de campagne: klimaatverandering, koopkracht, economie. Anders riskeren we een blokkering van het land." Voor Reynders is het eerst aan de Vlaamse partijen om zich uit te spreken.

Voor niemand is federaal een plekje weggelegd, waarschuwde hij. "Iedereen valt te omzeilen." Reynders heeft wel een waarschuwing in petto voor de Waalse partijen met veto's. Zo willen Ecolo en PS bijvoorbeeld niet samenwerken met N-VA. "Als de Franstalige partijen België willen laten functioneren, dan zullen ze Vlaamse partners moeten vinden."

In de regio's liggen de kaarten makkelijker, vindt Reynders. MR is de derde partij in Brussel en de tweede in Wallonië, en maakt daarmee een goede kans om in de meerderheid te zitten, zei hij.

Lees ook. Deze coalities zijn mogelijk: vooral federale puzzel wordt aartsmoeilijk