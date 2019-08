Reynders en Vande Lanotte morgen opnieuw naar de koning, informateur ontkent plannen voor programmaregering TT

16 augustus 2019

19u22

Bron: Belga 0 De federale informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte worden morgen opnieuw ontvangen door de koning voor een tussentijds verslag. Vande Lanotte ontkent te werken aan een zogenaamde programmaregering.

Reynders en Vande Lanotte gingen op 29 juli een laatste keer langs bij koning Filip. Dat was daags na hun rondetafel, waar ze er voor het eerst in waren geslaagd N-VA en PS samen aan tafel te krijgen, in het gezelschap van een reeks andere partijen. Een dergelijke grote bijeenkomst werd sindsdien niet meer georganiseerd. Het duo focuste de afgelopen weken op bilaterale gesprekken.

Enkele kranten schreven vanochtend dat Reynders en Vande Lanotte mikken op de vorming van een programmaregering. Ze zouden werken aan een tekst die is ingedeeld in een tiental domeinen, zoals sociale zekerheid, migratie en klimaat. Per onderdeel formuleren ze heldere doelstellingen en hoe die te bereiken. De partijen die zich achter de doelstellingen scharen en bereid zijn ze uit te voeren, kunnen dan samen een regering vormen, als ze een meerderheid in het parlement hebben.

In een reactie aan Knack ontkent Vande Lanotte die piste intussen. "Wat zou een 'neutraal programma' dan wel zijn?", vraagt hij. "Elke regering is toch een regering op basis van een programma? Het woord programmaregering is al eens gebruikt. Maar daar nu een inhoud en strategie achter zoeken, is vreemd.”