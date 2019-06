Reynders en Vande Lanotte brengen verslag uit bij koning Filip, om 15 uur persconferentie TT TVC

06 juni 2019

10u28

Bron: Belga, VRT 3 Informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte zitten sinds 14 uur samen met koning Filip in het Koninklijk Paleis in Brussel om verslag uit te brengen van hun opdracht. Daarna volgt een persmoment, dat u hier live kan volgen.

Vorige week donderdag belastte de koning Reynders (MR) en Vande Lanotte (sp.a) met een informatieopdracht "om de uitdagingen waar ons land voor staat te identificeren en om de mogelijkheden en de noodzakelijke voorwaarden tot de vorming van een federale regering na te gaan". Concreet: kijken of en hoe de twee verschillende verkiezingsuitslagen in het land - (centrum-)rechts in Vlaanderen en links in Wallonië - met elkaar verzoend kunnen worden.

De twee politici werken in de grootste discretie om hun opdracht niet te bemoeilijken. Wel raakte ondertussen bekend dat Vlaams Belang en de PVDA de afgelopen week niet met de twee informateurs hebben gesproken, schrijft de VRT.



Ook raakte bekend dat ze naast contacten met politici van de verschillende politieke partijen, ook discrete contacten met instellingen en organisaties buiten de politiek hebben. Ze zouden zo zicht willen krijgen op de socio-economische uitdagingen waar ons land voor staat.

Gisteren nog presenteerde de Europese Commissie haar economische en andere beleidsaanbevelingen voor de verschillende bestuursniveaus van ons land. Uit cijfers van het Planbureau, die in De Tijd uitlekten, blijkt dan weer dat het begrotingstekort dit jaar zou oplopen naar 7,5 miljard euro en in 2020 naar 9,6 miljard euro.



Ontslagnemend vicepremier Kris Peeters (CD&V) reageerde in ‘De Ochtend’ met de boodschap dat "dit de nieuwe initiatieven die tijdens de verkiezingscampagne naar voren werden gebracht, doet relativeren".

Lees ook: CdH stapt overal in oppositie: welke coalities zijn nu nog mogelijk?

Bekijk ook: Reynders en Vande Lanotte benoemd tot informateurs