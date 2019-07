Reynders en Vande Lanotte brengen tussentijds verslag uit aan koning Filip TT

12 juli 2019

14u35

Bron: Belga 0 Koning Filip heeft vanmiddag van informateurs Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (sp.a) een tussentijds verslag gekregen over hun opdracht. Of de twee vooruitgang hebben kunnen boeken, is nog niet bekend. Op 29 juli moeten ze opnieuw verslag uitbrengen.

47 dagen zijn we ondertussen sinds de verkiezingen van 26 mei, maar enig uitzicht op een nieuwe federale regering is er hoegenaamd nog niet. De opdracht van Vande Lanotte en Reynders is al twee keer verlengd, en begin deze maand kregen de twee vier weken de tijd om op zoek te gaan naar mogelijkheden om een nieuwe meerderheid te vormen. De twee moeten vooral op zoek naar een manier om de twee grootste partijen, N-VA en PS, samen aan tafel te krijgen.

De federale formatie heeft ook gevolgen op Vlaams vlak. Zonder vooruitgang op het federale niveau, wil informateur Bart De Wever (N-VA) daar niet verder onderhandelen. De partij wil eerst spijkerharde garanties van met name CD&V en Open Vld dat die twee partijen niet in een federale regering zonder Vlaamse meerderheid zullen stappen.

Reynders en Vande Lanotte zullen zich nu buigen over een preformatienota, die als basis kan dienen voor eventuele onderhandelingen voor de vorming van een federale regering. Op 29 juli worden de informateurs opnieuw bij de koning verwacht.