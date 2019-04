Reynders en Bellot: “Onmogelijk om militairen in te schakelen bij gebrek aan luchtverkeersleiders” LH

18 april 2019

17u42

Bron: Belga 6 Het is momenteel onmogelijk om militaire luchtverkeersleiders in te schakelen om het gebrek aan civiele luchtverkeersleiders op te vangen bij skeyes. Dat stellen de federale ministers van Defensie en van Mobiliteit, Didier Reynders en François Bellot.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) had gisteren voorgesteld om luchtverkeersleiders van Defensie stand-by te houden om in te springen voor luchtverkeersleiders bij skeyes die zich ziek melden. "We kunnen onze luchthavens, onze economie en onze vakantiegangers niet laten gijzelen door zogezegd zieke luchtverkeersleiders", zei hij.

De militaire en civiele luchtverkeersleiders beschikken niet over dezelfde uitrustingen en licenties, onderstreepten beide MR-ministers bij een bezoek aan de luchtmachtbasis van Florennes. Er zijn wel plannen om het militaire en burgerlijke luchtruim gradueel te integreren. De militaire luchtverkeersleiders zitten nu nog in Semmerzake. Zij zullen verhuizen naar de gebouwen van skeyes in Steenokkerzeel, waar ze zullen samenwerken met hun collega's uit de burgerluchtvaart.

Aparte licenties

"Vandaag hebben de militaire luchtverkeersleiders militaire licenties en de burgers civiele licenties", aldus Bellot. "We moeten de luchtverkeersleiders aan weerskanten opleiden opdat ze dezelfde uitrustingen delen, dezelfde technologieën en dezelfde procedures om dezelfde licenties te verkrijgen. Dat neemt twee jaar in beslag", aldus de minister van Mobiliteit.

Ook experts lieten weten dat de militaire en civiele luchtverkeersleiders met andere systemen werken. Voor het militaire vliegverkeer is zo een kleinere capaciteit nodig dan voor de burgerluchtvaart.

Vakbondsman Kurt Callaerts (ACV-Transcom) zei ook dat de verkeersleiders van Defensie legaal geen burgerluchtvaart mogen doen en niet de juiste certificaties hebben. "Van ministers verwacht je toch dat ze met kennis van zaken spreken in plaats van verkiezingspraat te verkopen", schreef hij gisteravond al op Facebook. "Men had beter jaren geleden meer aandacht geschonken aan deze situatie en de absurde besparingsdrang op deze essentiële openbare dienst.”