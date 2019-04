Reynders brengt hulde aan slachtoffers genocide Rwanda

07 april 2019

Belga

Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders heeft vandaag op Twitter hulde gebracht aan de slachtoffers van de genocide in Rwanda. In Kigali wordt vandaag de 25ste verjaardag van de genocide herdacht, in het bijzijn van premier Charles Michel.