Reynders blijft bereid Belgisch-Congolese relaties te herstellen

07 februari 2018

21u13

Bron: Belga 0 Hoewel België "erg ongerust" is over de toestand in Congo is het land steeds bereid om te praten over een herstel van de relaties tussen Brussel en Kinshasa. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders vandaag bevestigd.



"Ik heb mijn Congolese collega Léonard She Okitundu vrijdag aan de telefoon bevestigd dat we ter beschikking staan voor een dialoog over onze bilaterale relaties, in Brussel of in Kinshasa - deze laatste is zijn voorkeur. We hebben dit in een 'verbale nota' bevestigd en verduidelijkt dat de delegatie kan bestaan uit vertegenwoordigers van de premier en van de ministers van Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingsamenwerking en Defensie", zei Reynders in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken.

Reynders en zijn collega van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo beslisten na het neerslaan van de manifestaties op oudejaarsdag in Congo, om de 25 miljoen ontwikkelingshulp te heroriënteren naar lokale ngo's en niet langer te werken via de regeringssamenwerking met Kinshasa, die overigens via andere programma's dit jaar nog kan rekenen op 70 miljoen euro steun.

Dat schoot de Congolese regering in het verkeerde keelgat, met als gevolg de vraag om onmiddellijk de activiteiten van het nieuwe Belgische agentschap voor ontwikkeling (Enabel) in Congo, het Schengenhuis in Kinshasa en het consulaat-generaal in Lubumbashi. Brussels Airlines zou ook nog maar vier keer per week naar Kinshasa kunnen vliegen in plaats van dagelijks vandaag.