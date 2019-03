Reynders bezorgd over strenge Amerikaanse sancties tegen Internationaal Strafhof AW

16 maart 2019

18u05

Bron: Belga 0 Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders maakt zich "grote zorgen" over de aankondiging door de VS van "ongekende maatregelen" tegen het Internationaal Strafhof. Hij reageert daarmee op Amerikaanse plannen om visa te weigeren aan werknemers van het Hof die onderzoeken openen tegen Amerikanen.

De Verenigde Staten gaan geen visa meer afleveren aan werknemers bij het Internationaal Strafhof (ICC) indien zij onderzoeken starten tegen Amerikaanse burgers en hun activiteiten in Afghanistan. Dat kondigde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vrijdag aan. De eerste visa zijn al geweigerd, aldus Pompeo.



In een reactie van Buitenlandse Zaken herhaalt ons land "zijn niet-aflatende steun" aan het Hof, als een "onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie" en wordt benadrukt dat "er niet kan geraakt mag worden aan de integriteit en onafhankelijkheid van het Hof en zijn ambtenaren".

Verantwoordelijkheden van gastland

Buitenlandse Zaken wijst ook op de verantwoordelijkheden van de VS als gastland van de Verenigde Naties en wenst eraan te herinneren dat de bezoeken van leden van het Hof aan de Verenigde Staten voornamelijk plaatsvinden in het kader van taken die de VN-Veiligheidsraad expliciet aan het Hof heeft toegewezen.

"België zal zo snel mogelijk contact opnemen met zijn partners om de concrete gevolgen van deze aankondiging te bespreken", luidt de mededeling.