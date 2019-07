Reynders bevestigt: VS vragen om Belgische grondtroepen in Syrië PG

18 juli 2019

17u19

Bron: De Morgen 0 De Belgische regering heeft inderdaad een brief gekregen van de Amerikaanse overheid om extra troepen in te zetten in Syrië. Dat heeft minister van Defensie Didier Reynders (MR) zopas in het parlement verteld.

Volgens Reynders kreeg de Belgische regering daarover een brief op 23 mei. “Het is pas na lang aandringen dat u duidelijkheid geeft over deze vraag”, zegt fractievoorzitter Peter De Roover (N-VA). “Het is geen kleinigheid als de VS ons vragen om extra troepen in te zetten.”



De minister benadrukte wel dat de regering nog niet op de vraag wilde ingaan. “De regering en het parlement hebben al herhaaldelijk bevestigd dat ze geen troepen willen sturen op de grond.”

Kleine Brogel

Reynders zal in de commissie straks ook vragen beantwoorden over de kernbommen in Kleine Brogel. In een officieel document van het NAVO-parlement waar De Morgen over publiceerde, staat immers zwart op wit dat er op de luchtmachtbasis Amerikaanse kernbommen liggen.



Het had behoorlijk wat voeten in aarde om Reynders in de parlementscommissie te krijgen. Groen en N-VA drongen aan op de komst van de liberaal in het parlement: zij hadden hem liever gisteren al gezien, tijdens de eerste zitting van de parlementscommissie. Daarvoor liet Reynders zich excuseren door zijn drukke agenda als minister en informateur, tot groot ongenoegen van de twee andere partijen. “Vorige week zat hij op Wimbledon, maar nu heeft hij geen reden om er niet te zijn”, zei Peter Buysrogge (N-VA), voorzitter van de commissie gisteren nog.

Parlementsvoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) wees er echter op dat de minister pas kon worden opgevorderd als de commissie daar eerst in consensus over zou beslissen. Dat gebeurde na de eerste vergadering.