Reynders betreurt terugtrekking VS uit VN-Mensenrechtenraad: "België blijft de werking van de Raad steunen" bvb

20 juni 2018

15u26

Bron: Belga 0 Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) betreurt dat de Verenigde Staten zich uit de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties terugtrekken. Hij benadrukt wel dat ons land de werking van de Raad en van de mensenrechtencommissaris zal blijven steunen, "samen met alle landen die dat willen". Een terugtrekking zal de werking niet verbeteren, aldus Reynders.

Volgens de liberale vicepremier hebben de Verenigde Staten steeds een vooraanstaande rol gespeeld in de promotie en bescherming van de mensenrechten. Hun terugtrekking dreigt niet alleen de daadkracht van de Raad te verzwakken, maar ook het internationale aanzien van de VS. Bovendien ondermijnt de aankondiging de democratische principes en het respect voor de mensenrechten in de hele wereld, luidt het.

Belgische steun

Ons land maakt momenteel deel uit van de mensenrechtenraad. Reynders bevestigt dat de werking beter kan, maar steunt de inspanningen van de voorzitter. "De kritiek tegen het orgaan betekent niet dat de raad geen goed werk heeft geleverd, vaak discreet, om onpartijdige analyses te maken van vaak heel ernstige mensenrechtensituaties. België blijft de hoge commissaris van de VN steunen en is ook van plan om een belangrijke fondsendonor te blijven", benadrukt de minister.

Voor ons land moet de mensenrechtenraad het centrale orgaan blijven voor mensenrechten en fundamentele vrijheden, waarbij dialoog met alle leden van belang is. "België blijft de werking van de mensenrechtenraad en de hoge commissaris steunen samen met alle landen die dat willen. Mensenrechten maken deel uit van de Belgische en Europese identiteit en waarden. België zal zich daarvoor elke dag blijven inzetten", besluit de minister.