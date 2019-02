Reynders, ADIV-baas en legerstafchef worden in Kamer gehoord over inlichtingendienst jv

25 februari 2019

22u05

Bron: belga 0 De Begeleidingscommissie van de Comité's I (Inlichtingen) en P (Politie) van de Kamer heeft beslist om op 18 maart minister van Defensie Didier Reynders, de baas van de militaire inlichtingendienst ADIV Claude Van de Voorde en legerstafchef Marc Compernolle uit te nodigen voor een hoorzitting achter gesloten deuren over de problemen bij de militaire inlichtingendienst. Dat schrijft De Standaard en is door goede bronnen aan Belga bevestigd.

De commissie besprak maandag een opvolgingsonderzoek over de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) van het leger. In juni vorig jaar bleek uit een audit dat de Directie Counterintelligence, die werkt rond contraspionage, zijn werk niet naar behoren uitoefent door interne twisten met aanslepende discussies en diepgeworteld wantrouwen. De audit van het Comité I, dat toezicht moet houden op de inlichtingendiensten, bevatte ook aanbevelingen. Zo moest er tegen het einde van 2018 werk worden gemaakt van een missie en een visie voor de afdeling contraspionage, moesten er afspraken komen met andere inlichtingendiensten (zoals de Staatsveiligheid) en moest duidelijkheid komen over welke middelen op welk domein worden ingezet.

De commissieleden kwamen echter tot de conclusie dat er nauwelijks iets is veranderd aan de werking van de ADIV, waarop besloten werd de minister en de chefs van de ADIV en het leger uit te nodigen.

Meer over ADIV

politiek

overheid