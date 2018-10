Reyerstunnel weer open voor verkeer, maar nog steeds lang aanschuiven



23 oktober 2018

11u00

Bron: belga

De problemen in de Reyers-Centrumtunnel zijn opgelost. De tunnel om vanuit Leuven via de E40 Brussel binnen te rijden, is weer opengesteld voor het verkeer. Dat meldt Brussel Mobiliteit op Twitter. Het is er wel nog aanschuiven.