Revolver die schutter Joods Museum bij zich droeg tijdens arrestatie kwam uit crimineel milieu: “Hij probeerde zijn stress te verbergen” HA AW

28 januari 2019

11u14

Bron: Belga 2 De revolver die gebruikt werd bij de aanslag op het Joods Museum in België, kwam zo goed als zeker uit het criminele milieu. Dat blijkt uit onderzoek naar de oorsprong van dat wapen. De hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche had de revolver -en andere wapens die gebruikt werden bij de aanslag- gewoon bij zich toen douaniers hem enkele dagen later op een bus in Marseille betrapten. “Hij probeerde zijn stress te verbergen”, getuigden ze vandaag in de rechtbank.

Met drie voerden de Franse douaniers een klassieke douanecontrole uit op de bus waarmee Nemmouche van Brussel naar Marseille was gereisd. De controle leek aanvankelijk heel gewoon te verlopen. Een aantal gehaaste reizigers werden terug de bus op gestuurd en de controleur kondigde de controle in de bus aan. De douaniers richtten zich in eerste instantie op vier passagiers. Ze waren onder meer op zoek naar drugssmokkelaars: de verbinding Brussel-Marseille heeft wat dat betreft een slechte naam.



Een van de ondervraagde passagiers was Nemmouche. “Ik zag op zijn paspoort reizen naar Maleisië, Thailand en Turkije. Ik vroeg hem wat het doel was van die reizen. Meneer Nemmouche bleef er vrij vaag over. Ook de antwoorden over zijn beroep en adres waren niet precies. Hij zei alleen dat hij op toeristische uitstap is”, legde een van de douaniers uit.

Revolver op zak

Toen werd het spannend. De douanier merkte op dat er in een zak op een lege zitplaats een zwaar wapen verscholen zat. De agent hoopte dat Nemmouche niet door had dat hij het gezien had en nam de tas mee. De douaniers gingen vervolgens verder met hun controle. Ze waren op hun hoede en zagen Nemmouche wat zenuwachtig worden. “Hij draaide zijn hoofd om te zien wat achter hem gebeurde”, aldus de agent. Uiteindelijk moest Nemmouche opstaan en terwijl hij zich verplaatste, merkte de agent op dat er een revolver in zijn jas zat. “Die heb ik snel in beslag kunnen nemen.”

De revolver die Nemmouche gebruikte, was ooit onklaar gemaakt in Spanje en daar verkocht aan een onbekende man. Diezelfde man kocht ook nog andere wapens, waarvan er minstens één opdook bij een afrekening in Frankrijk. Ballistisch onderzoek toonde aan dat de revolver die hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche in zijn bezit had bij zijn arrestatie in Marseille, eveneens het wapen was dat gebruikt werd bij de aanslag op het Joods Museum. Het serienummer van het wapen was weggevijld, maar kon gereconstrueerd worden.

“Het wapen werd immers op 6 oktober 2006 in het Spaanse La Jonquera in geneutraliseerde toestand verkocht aan een man die zich voordeed als een Duitser", verklaarden de speurders. “Onderzoek in Duitsland wees uit dat de man die de wapens zogezegd in La Jonquera had gekocht, eigenlijk niets met die aankoop te maken had”, klonk het verder.

Zowel Nacer Bendrer als Mounir Attallah -beiden beschuldigd van medeplichtigheid- gaven tijdens het onderzoek wel toe dat ze regelmatig naar La Jonquera gingen, naar eigen zeggen om prostituees te bezoeken.

Bom

Tijdens de identificatie op de bus zei Nemmouche dat hij bekend staat bij de politie voor diefstal en overvallen. Hij gaf vrij snel toe dat de zak met het wapen van hem was. “Ik ga de andere passagiers niet vervelen”, zei hij volgens de douaniers. Ook zijn bagage in het bagageruim wees hij zelf aan. Als de agenten die wilden controleren, wees Nemmouche hen erop “dat er een bom in kan zitten”. Dat bleek niet het geval.

Zelfde tijdstip, een dag eerder

Later werden nog beelden van een bewakingscamera besproken. Daaruit blijkt dat Nemmouche het Joods museum een dag eerder zou hebben bezocht. Op die bewakingsbeelden duikt op 23 mei 2014 rond 15.30 uur een man op die het museum binnenstapt, er een kort gesprek heeft met museummedewerker Alexandre Strens en vervolgens na een tweetal minuten vertrekt. De man draagt een donker kostuum met een lichtkleurig hemd en een das met lichte en donkere kleuren. Vermoedelijk draagt de man ook een bril of zonnebril.

De speurders vinden het ook opvallend dat de man op 23 mei op ongeveer hetzelfde tijdstip opduikt als de schutter een dag later, meer bepaald rond 15.30 uur.