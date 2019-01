Revolver die gebruikt werd bij aanslag Joods Museum kwam uit crimineel milieu HA

28 januari 2019

11u14

Bron: Belga 2 De revolver die gebruikt werd bij de aanslag op het Joods Museum van België, kwam zo goed als zeker uit het criminele milieu. Dat blijkt uit onderzoek naar de oorsprong van dat wapen. De revolver was ooit onklaar gemaakt in Spanje en daar verkocht aan een onbekende man. Diezelfde man kocht ook nog andere wapens, waarvan er minstens één opdook bij een afrekening in Frankrijk.

Ballistisch onderzoek toonde aan dat de revolver die hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche in zijn bezit had bij zijn arrestatie in Marseille, het wapen was dat gebruikt werd bij de aanslag op het Joods Museum. Het serienummer van het wapen was weggevijld, maar kon gereconstrueerd worden.

"Het bleek te gaan om een revolver van het merk Llama, van kaliber .38, een wapen dat gefabriceerd was in Colombië, maar al voor oktober 2006 in Spanje geneutraliseerd werd", verklaarden de speurders. "Het wapen werd immers op 6 oktober 2006 in het Spaanse La Jonquera in geneutraliseerde toestand verkocht aan een man die zich voordeed als een Duitser. Die man kocht toen ook nog vijf andere, geneutraliseerde wapens: twee automatische geweren van het merk CETME, een Walther P-99, een Beretta 9MM, en een een Glock 17. Dat laatste wapen werd in april 2010 in Avignon gebruikt bij aan afrekening in het misdaadmilieu.”

"Onderzoek in Duitsland wees uit dat de man die de wapens zogezegd in La Jonquera had gekocht, eigenlijk niets met die aankoop te maken had", klonk het verder. "De wapens bleken dus aangekocht onder een valse identiteit." Navraag in de winkel waar de wapens verkocht waren, leerde dat het identiteitsbewijs dat gebruikt was bij de aankoop van het wapen, al meer dan vijf jaar vervallen was ,maar leverde geen verdere sporen op naar de echte identiteit van de koper, noch naar het parcours dat het wapen nadien had afgelegd.

Zowel Nacer Bendrer als Mounir Attallah gaven tijdens het onderzoek wel toe dat ze regelmatig naar La Jonquera gingen, naar eigen zeggen om prostituees te bezoeken.