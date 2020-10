Revaliderende coronapatiënt: “Stel je voor dat je je grootvader besmet en hij sterft. Dan moet je ermee kunnen leven dat je hem vermoord hebt” Redactie

12 oktober 2020

20u44 74 Covid-19 Terwijl de ziekenhuizen opnieuw vollopen met Covid-19-patiënten, zijn er nog altijd mensen die revalideren van hun besmetting tijdens de eerste golf. Alex Tordoir uit Bonheiden is één van hen. Hij lag meer dan vier maanden in het ziekenhuis, en moet sindsdien alles opnieuw leren. Hij werkt letterlijk stap voor stap aan de weg terug.

Alex wordt op 11 maart met corona opgenomen in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden. Maar liefst 215 dagen later revalideert hij nog altijd. Maar elke inspanning is nog altijd zwaar. “Ik heb 65 dagen in een coma gelegen. Je wordt wakker, al je spieren zijn weg. Ik was 30 kilogram vermagerd.”

Dit voorjaar hing Alex z’n leven aan een zijden draadje. Zijn familie leefde weken in angst. Daarom begrijpt hij niet hoe mensen de maatregelen aan hun laars kunnen lappen: “Bijvoorbeeld studenten die een feestje organiseren. Die besmetten hun ouders, die besmetten hun grootouders. Maar je moet je eens voorstellen dat je als kleinkind jouw grootvader besmet. En er zijn 10.000 doden. Daar moet je je hele leven mee leven, hé. Dat je jouw grootvader vermoord hebt.”

