Revalideren na corona: "Zelfs van naar het toilet te gaan, ben ik buiten adem”

14 april 2020

Een ziekenhuis in Roeselare heeft een revalidatiecentrum ingericht binnen de afgesloten covid-afdeling. Voor patienten die weliswaar hersteld zijn, maar nog niet naar huis kunnen. Hun spieren en zenuwen zijn verzwakt, doordat ze zolang in het ziekenhuis hebben gelegen. Ze krijgen speciale oefeningen om aan te sterken. Monique vertelt over hoe dat ze niets meer kan en hoe de oefeningen haar wel helpen. “Ik kan niet veel meer. Alles is lastig. Als ik naar het toilet ga, raak ik al buiten adem.”